В Пентагоне рассказали о новой гиперзвуковой "супер-пупер" ракете Трампа

США разрабатывают сверхзвуковое оружие в ответ на программы Китая и РФ. Новая ракета летит в 17 раз быстрее звука по неопределенной траектории

Новая американская гиперзвуковая ракета, которую президент США Дональд Трамп охарактеризовал как "супер-пупер" оружие, способна развить скорость в 17 раз выше скорости звука. Об этом рассказал CNN источник из Пентагона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в марте над Тихим океаном провели успешные испытания ракеты.

"Очень трудно защититься от гиперзвукового оружия из-за его неопределенной траектории. Это очень непросто, ведь такая траектория сочетается с очень высокой скоростью", - объясняет преимущества ракеты собеседник издания.

Читайте также: "В ответ на обычное оружие". Россия назвала условия для нанесения ядерного удара

По словам источника, Трамп "проинформирован" о деталях программы гиперзвукового оружия, и поддерживает ее.

В издании уточняют, что программа данная программа – это ответ на разработку гиперзвукового оружия Россией и Китаем.

В РФ заявляли, что в конце прошлого года поставили гиперзвуковую ракету "Авангард" с ядерным оружием на "боевую службу". Также сообщалось об испытаниях ракеты Кинжал, программу которой могут запустить уже в этом году.

Китай же продемонстрировал гиперзвуковое оружие, DF-17, во время недавнего военного парада.

В Пентагоне признали, что им надо догонять Пекин и Москву и "запросили миллиарды долларов" на разработку гиперзвукового оружия. "У меня есть полная уверенность, что мы наверстаем упущенное", - сказал помощник министра обороны США по стратегии, планированию и возможностям Вик Меркадо.

2 августа 2019 года США и РФ окончательно вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года.

окончательно вышли 8 октября 2019-го Трамп заявлял, что США строит подлодки, "о которых никто и помыслить не мог".

В феврале 2020-го Пентагон сообщил, что вооружил подлодку новой ядерной ракетой

Также в феврале Трамп сообщил, что у США есть "огромное количество супербыстрых ракет", которые в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее обычной ракеты

Смотрите также: В американской пустыне успешно запустили "толстую" ракету: видео

"В ответ на обычное оружие". Россия назвала условия для нанесения ядерного удара

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.