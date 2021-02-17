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Раскол у республиканцев. Трамп призвал сменить лидера фракции в Сенате

17.02.2021, 07:58
Раскол у республиканцев. Трамп призвал сменить лидера фракции в Сенате - Фото
Митч Макконнелл и Дональд Трамп (Фото – Kevin Dietsch, EPA)

Сменить лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла призвал бывший президент США Дональд Трамп, сообщает CNN.

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"Митч – суровая, угрюмая и неулыбчивая политическая кляча, и если сенаторы-республиканцы собираются оставаться с ним, больше они не победят. Он никогда не сделает того, что должно быть сделано, что правильно для нашей Страны", – заявил Трамп.

Бывший президент пообещал, что поддержит соперников Макконнелла, которые участвуют в движении "Сделаем Америку снова великой", когда это будет необходимо и уместно. "Нам нужно блестящее, сильное, вдумчивое и отзывчивое лидерство", – заявил Трамп.

Ранее Макконнелл выступил против импичмента Трампа, в то же время признав, что Трамп несет моральную и политическую ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.

CNN отмечает, что конфликт между Трампом и Макконнеллом разворачивается на фоне споров фракций в Республиканской партии, продолжать ли политическую линию Трампа или отказаться от его наследия.

По опросу университета Куиннипиак, около 75% республиканцев считают, что Трамп должен играть заметную роль в Республиканской партии, сообщает The Hill.

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Денис Юдин
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Республиканская партия США дональд трамп сенат сша митч макконнелл
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