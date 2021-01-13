Избавить партию от Трампа. Лидер республиканцев в Сенате может поддержать импичмент – NYT
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч МакКоннелл в беседе с коллегами заявил, что президент Дональд Трамп совершил правонарушения, заслуживающие импичмента. Об этом сообщает New York Times.
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По словам собеседников издания, МакКоннелл доволен, что демократы намерены объявить президенту импичмент, поскольку это поможет Республиканской партии избавиться от Трампа.
Собеседники CNN рассказали, что МакКоннел в ярости из-за нападения сторонников Трампа на Капитолий 6 января, а Трамп не выразил сожалений. По их словам, лидер сенаторов-республиканцев допускает возможность поддержать импичмент.
В республиканской партии считают, что если МакКоннелл поддержит обвинение, Трамп почти наверняка будет осужден 67 сенаторами по делу об импичменте.
"Если Митч скажет "да", то с ним (Трампом – ред.) все", – сказал CNN один из сенаторов-республиканцев.
По информации CNN, избранный президент США Джо Байден 11 декабря звонил МакКоннелу, чтобы обсудить проведение процедуры импичмента параллельно с подтверждением его назначений в правительство и одобрением обширного пакета помощи из-за эпидемии коронавируса.
В Палате представителей уже пятеро республиканцев заявили, что будут голосовать за импичмент Трампа: третья в иерархии партии в Палате Лиз Чейни, Адам Кинзингер, Джон Катко, Фред Аптон и Хайме Эррера Бейтлер.
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре участника нападения и офицер полиции.
- 7 января Конгресс завершил прерванное заседание и утвердил победу Байдена на выборах.
- 11 января демократы формально представили в Конгрессе резолюцию об импичменте против Трампа – его обвиняют в подстрекательстве к восстанию.
- 12 января Трамп назвал импичмент "величайшей охотой на ведьм", которая вызовет "ужасный гнев".
- Вице-президент США Пенс отказался использовать 25 поправку к Конституции, чтобы отстранить Трампа.
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