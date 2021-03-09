Расовый скандал в королевской семье Великобритании. В Букингемском дворце опечалены
09.03.2021, 20:51
Королевская семья Великобритании (Фото: EPA-EFE/STR UK AND IRELAND)
Букингемский дворец обнародовал официальное заявление после того как принц Гарри Сассекский, а также его жена, герцогиня Меган Маркл, рассказали в интервью телеведущей Опре Уинфри о случаях расизма в королевской семье.
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В заявлении говорится, что вся королевская семья была опечалена, когда узнала подробности того, как тяжело жилось в последние несколько лет Гарри и Меган.
По сообщению Букингемского дворца, расовые проблемы, поднятые герцогом и герцогиней Сассекскими, вызывают беспокойство и будут решаться семьей в частном порядке.
В заявлении говорится, что "воспоминания могут отличаться", но заявления, сделанные Гарри и Меган в интервью Опре Уинфри, были восприняты очень серьезно.
- Принц Гарри и американская актриса Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился мальчик – Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.
- 13 января 2020-го королева Великобритании Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь.
- 31 марта они официально сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи. Сейчас Гарри и Меган с сыном Арчи живут в Лос-Анджелесе.
- 8 марта принц Гарри и Меган Маркл, заявили о случаях расизма в королевской семье.
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