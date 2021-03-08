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Принц Гарри и Маркл обвинили королевскую семью в расизме – главное из интервью Уинфри

08.03.2021, 17:01
Принц Гарри и Маркл обвинили королевскую семью в расизме – главное из интервью Уинфри - Фото
Принц Гарри и Меган Маркл (Фото - ЕРА)

Внук королевы Елизаветы II, принц Гарри Сассекский, а также его жена, герцогиня Меган Маркл, заявили о случаях расизма в королевской семье. Об этом они рассказали в интервью телеведущей Опре Уинфри на телеканале CBS

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По словам Маркл, один из членов династии, чье имя она не назвала, был обеспокоен тем, насколько темная кожа будет у их с Гарри ребенка Арчи. Она отметила, что ей было трудно принять подобные разговоры в королевской семье. 

"Это было передано мне от Гарри, это были разговоры семьи с ним", – сказала она.

Помимо этого, герцогиня заявила, что их сын с Гарри не получит статус принца – ему не будет обеспечена охрана. 

"Мы не говорили, что не делать из него принца или принцессу вне зависимости от того, кем бы он ни был. Но если вы говорите, что титил повлияет на его защиту, то мы не создавали вокруг себя эту чудовищную машину из кликбейта и бульварной прессы. Вы позволили этому случиться, а это значит, что нашему сыну нужно быть в безопасности", – сказала она.

Позже сама Уинфри в эфире CBS заявила, что речь не идет о королеве или принце Филиппе, ее муже. 

Также герцогиня заявила, что у нее возникали мысли о самоубийстве и она обращалась за помощью в отдел кадров королевского дворца, но ей заявила, что ничего не могут сделать.

"Мне было действительно стыдно сказать это в то время, и стыдно признаться в этом Гарри, особенно потому, что я знаю, сколько потерь он перенес. Но я знал, что если не скажу этого, то сделаю это. И я просто не хотел, я просто не хотел больше жить", – сказала она. 

Гарри сказал, что не ушел бы из королевской жизни, если бы не Меган. Как он заявил, их отношения выявили ограничения королевской жизни.

"Я был в ловушке, но я не знал, что попал в ловушку", – сказал Гарри, прежде чем добавить: "Мой отец и мой брат, они в ловушке".

Также Гарри отметил, что в настоящее время у него нет близких отношений со своим братом Уильямом, наследником престола после их отца, принца Чарльза.

Говоря об отце, Гарри заявил, что "всегда будет любить его", но при этом получил "много боли" от него.

"Я чувствую себя действительно разочарованным. Он прошел через нечто подобное. Он знает, что такое боль. А Арчи – его внук. Я всегда буду любить его, но я получил много боли", – отметил он.

Станислав Стороженко
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Великобритания интервью королевская семья Виндзоры
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