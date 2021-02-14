Восьмой в очереди на престол. Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Супруга принца Гарри Сассекского герцогиня Мэган Маркл беременна. Об этом заявил их пресс-секретарь, передает The Guardian.

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Сообщается, что новорожденный станет вторым ребенком в семействе после годовалого Арчи Маунтбаттена-Виндзора. Следовательно, он восьмой в очереди на королевский престол.

Перед ним - принц Уэльский, герцог Кембриджский, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, Гарри и Арчи.

Британский принц и американская актриса Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился мальчик – Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

13 января 2020-го королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Маркл отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь. 31 марта они официально сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи. Сейчас Гарри и Меган с сыном Арчи живут в Лос-Анджелесе.

25 ноября сообщалось, что Мэган Маркл потеряла ребенка из-за выкидыша.

Станислав Стороженко

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