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Восьмой в очереди на престол. Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

14.02.2021, 22:14
Восьмой в очереди на престол. Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка - Фото
Арчи, Меган Маркл и принц Гарри (Фото - EPA - Toby Melville)

Супруга принца Гарри Сассекского герцогиня Мэган Маркл беременна. Об этом заявил их пресс-секретарь, передает The Guardian.  

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Сообщается, что новорожденный станет вторым ребенком в семействе после годовалого Арчи Маунтбаттена-Виндзора. Следовательно, он восьмой в очереди на королевский престол. 

Перед ним - принц Уэльский, герцог Кембриджский, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, Гарри и Арчи.

Станислав Стороженко
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Великобритания королевская семья Виндзоры
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