Расстрелянный оккупантами пленный Александр Мациевский оказался гражданином Молдовы

Военнопленный Александр Мациевский из Сил обороны Украины, казнь которого российские оккупанты сняли на видео, был гражданином Молдовы. Об этом сообщает News Maker.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

12 марта 2023 года следователи СБУ окончательно установили, что украинским военным, которого оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине!", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТрО Черниговской области Александр Игоревич Мациевский.

В МИД Молдовы сообщили, что Мациевский был гражданином их страны, и осудило его убийство, назвав это военным преступлением.

В Кишиневе подтвердили позицию Республики Молдова, осудив агрессивную войну России против Украины и выразив соболезнования близким и родным погибшего Героя Украины.

Читайте также: "Кровавая ИПСО" для своих. В ГУР объяснили, зачем россияне выложили видео казни воина ВСУ

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.