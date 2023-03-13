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Расстрелянный оккупантами пленный Александр Мациевский оказался гражданином Молдовы

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 12:04
Расстрелянный оккупантами пленный Александр Мациевский оказался гражданином Молдовы - Фото
Александр Мациевский (Фото: СБУ)

Военнопленный Александр Мациевский из Сил обороны Украины, казнь которого российские оккупанты сняли на видео, был гражданином Молдовы. Об этом сообщает News Maker.

12 марта 2023 года следователи СБУ окончательно установили, что украинским военным, которого оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине!", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТрО Черниговской области Александр Игоревич Мациевский.

В МИД Молдовы сообщили, что Мациевский был гражданином их страны, и осудило его убийство, назвав это военным преступлением.

В Кишиневе подтвердили позицию Республики Молдова, осудив агрессивную войну России против Украины и выразив соболезнования близким и родным погибшего Героя Украины.

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Мілана Головань
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война казнь Молдова Александр Мациевский
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