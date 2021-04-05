"Разорвем вообще все". У Путина отреагировали на санкции Украины против Россотрудничества

В отношениях Украины и России скоро "не останется места для взаимности", будет разорвано "все, что есть". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли ответные меры на санкции Украины против кремлевской организации Россотрудничество, передает российский РБК.

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"Мы скоро, наверное, с Украиной дойдем до такого уровня отношений, что для взаимности не останется места. Мы разорвем вообще все, что есть, это плохо", – сказал Песков.

СПРАВКА. Россотрудничество – федеральный орган исполнительной власти России для оказания госуслуг и управления госимуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений РФ с иностранными государствами. В Украине действует филиал Россотрудничества – Российский центр науки и культуры в Киеве, пропагандисты которого в прошлом месяце назвали Тараса Шевченко "русско-украинским" поэтом. МИД и СНБО Украины тогда Россотрудничество – федеральный орган исполнительной власти России для оказания госуслуг и управления госимуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений РФ с иностранными государствами. В Украине действует филиал Россотрудничества – Российский центр науки и культуры в Киеве, пропагандисты которого в прошлом месяце назвали Тараса Шевченко "русско-украинским" поэтом. МИД и СНБО Украины тогда обещали ответить Россотрудничеству.

29 марта в СНБО заявили, что рассмотрят вопрос о прекращении деятельности Российского центра науки и культуры в Киеве, если поступит соответствующее представление от президента или другого субъекта законодательной инициативы.

2 марта СНБО решило ввести санкции против Россотрудничества.

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Марк Сировой

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