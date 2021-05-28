Разведка: Боевики нарушают соглашение об отводе тяжелого вооружения – стягивают артиллерию

Боевики российских оккупационных войск на Донбассе продолжают скрыто размещать 122-мм реактивные системы залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО.

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"В отдельных районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях командование российских оккупационных войск продолжает скрыто размещать 122-мм реактивные системы залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения", – говорят в разведке.

Кроме того, в ГУР отмечают, что оккупанты активизировали подготовку минометных расчетов для возможного огневого поражения украинских войск на передовой.

По информации военных, интенсивность тренировок по стрельбе и управлению огнем артиллерийских дивизионов у боевиков возросла за последнюю неделю.

По информации разведки, с 17 по 23 мая Россия завезла на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов.

17 мая боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов, установленных в жилом квартале Донецка.

Вчера в штабе ООС заявили, что боевики РФ систематически нарушают условия разведения войск на трех участках.

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Станислав Стороженко

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