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Разведка: Боевики нарушают соглашение об отводе тяжелого вооружения – стягивают артиллерию

28.05.2021, 14:35
Разведка: Боевики нарушают соглашение об отводе тяжелого вооружения – стягивают артиллерию - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Боевики российских оккупационных войск на Донбассе продолжают скрыто размещать 122-мм реактивные системы залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО. 

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"В отдельных районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях командование российских оккупационных войск продолжает скрыто размещать 122-мм реактивные системы залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения", – говорят в разведке. 

Кроме того, в ГУР отмечают, что оккупанты активизировали подготовку минометных расчетов для возможного огневого поражения украинских войск на передовой. 

По информации военных, интенсивность тренировок по стрельбе и управлению огнем артиллерийских дивизионов у боевиков возросла за последнюю неделю. 

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Станислав Стороженко
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Россия боевики война Донбасс рф разведка гур оккупация РСЗО артиллерия мо
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