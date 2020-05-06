Разведка Южной Кореи "выяснила", куда пропадал Ким Чен Ын

Ким Чен Ын (фото - ЦТАК)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публике по двум причинам: из-за сложной обстановки с коронавирусом и необходимостью срочного разрешения ряда внутриполитических проблем, и операцию ему не проводили. Так считают в южнокорейской Государственной разведывательной службе, пишет южнокорейское издание Yonhap.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"(Разведка) считает, что председатель Ким сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, проводя лично совещания по партийным и военным. И это наложилось на ситуацию с коронавирусной инфекцией, поэтому публичная активность была значительно сокращена", - сообщил Ким Бен Ги, занимающий пост заместителя главы парламентского комитета по разведке Республики Корея.

С начала года лидер КНДР появлялся на людях всего 18 раз, что является самым низким показателем за все время Кима у власти. Но при этом в докладе разведки сообщается, что причиной этого не стала операция или другие медицинские проблемы, поскольку тогда контролировать состояние организма главы КНДР "пришлось бы около 4-5 недель", чего не было – Ким хотя и не вел публичную активность, но занимался государственными делами в обычном режиме.

Также приводится информация о недавних решениях лидера КНДР в экономической сфере и в сфере военного строительства Северной Кореи. При этом подчеркивается, что последнее появление Кима на публике произошло 11 апреля. И именно отсутствие его на церемонии празднования дня рождения первого главы КНДР, Ким Ир Сена, вызвало слухи о проблемах со здоровьем.

В Северной Корее внимательно контролирует любую информацию о ее лидере, особенно столь чувствительную, как состояние его здоровья. В этом тоталитарном государстве к высшим руководителям относятся почти как к божеству.

21 апреля 2020 года источник CNN заявил, что Киму якобы после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность".

В тот же день два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters, что эти сообщения "не соответствуют действительности".

25 апреля стало известно, что Китай направил в КНДР медиков для "консультирования" Кима.

Читайте также: Китай выслал в Северную Корею врачей на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына