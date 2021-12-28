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Режим Лукашенко хочет убрать из Конституции Беларуси безъядерный и нейтральный статус

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 08:05
Режим Лукашенко хочет убрать из Конституции Беларуси безъядерный и нейтральный статус - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Из Конституции Беларуси предлагается исключить норму о безъядерном и нейтральном статусе страны. Об этом говорится в проекте изменений в Конституцию, опубликованном на сайте самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Проектом предлагается новая редакция статьи 18 Конституции РБ. Из нее предлагается исключить такую формулировку: "Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным".

Эту норму предлагается заменить такой фразой: "Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств".

Ранее Лукашенко заявлял, что "конституционный референдум" в Беларуси должен пройти не позже февраля 2022 года, однако точная дата пока неизвестна.

Вот полный текст предложенных правок в основной закон РБ.

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Марк Сировой
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беларусь ядерное оружие александр лукашенко конституция референдум нейтралитет
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