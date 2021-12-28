Режим Лукашенко хочет убрать из Конституции Беларуси безъядерный и нейтральный статус

Из Конституции Беларуси предлагается исключить норму о безъядерном и нейтральном статусе страны. Об этом говорится в проекте изменений в Конституцию, опубликованном на сайте самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Проектом предлагается новая редакция статьи 18 Конституции РБ. Из нее предлагается исключить такую формулировку: "Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным".

Эту норму предлагается заменить такой фразой: "Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств".

Ранее Лукашенко заявлял, что "конституционный референдум" в Беларуси должен пройти не позже февраля 2022 года, однако точная дата пока неизвестна.

Вот полный текст предложенных правок в основной закон РБ.

30 ноября Лукашенко заявил, что не исключает возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия. У Лукашенко это назвали "одним из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны НАТО".

Президент Владимир Зеленский назвал эти заявления "очередной информатакой" Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. При этом Зеленский добавил: по крайней мере Украина будет знать, где находится часть ядерного оружия России, если его разместят в Беларуси.

Читайте также: Данилов: Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного оружия

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.