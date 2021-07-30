UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Режим Путина столкнулся с рекордным недоверием. Россияне разочарованы властью – опрос

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 22:57
Режим Путина столкнулся с рекордным недоверием. Россияне разочарованы властью – опрос - Фото
Владимир Путин (скриншот из видеозаписи)

44% россиян считают, что Россия движется не туда, 56% недовольны нелегитимной Госдумой РФ, 35% недовольны президентом РФ Владимиром Путиным, 42% – премьером-министром Михаилом Мишустиным, 49% – правительством в целом. Таковы результаты соцопроса, проведенного российским Левада-центром.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

47% россиян считают, что РФ движется в правильном направлении, 44% – считают, что страна движется по неверному пути. Заметна негативная тенденция – еще в мае 2021 года эти показатели составляли 51% и 40% соответственно.

40% россиян одобряют деятельность Госдумы, 56% – не одобряют – изменения в пределах статистической погрешности.

Несколько снизилось (в пределах статистической погрешности) и одобрение деятельности Путина – 64% одобряют (66% в июне), 35%- не одобряют (32% в июне).

Одобрение деятельности премьера Мишустина не изменилось значимо: 53% одобряют (54% в июне), 42% – не одобряют (40% в июне).

Показатели одобрения деятельности правительства практически не изменились – в пределах статистической погрешности. 48% одобряют (47% в июне), 49% – не одобряют (50% в июне).

Кроме того, когда россиян прямо спрашивают, кому они доверяют, только 31% называют Путина. 23% не доверяют никому.

Опрос проведен 22-28 июля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, из 50 субъектов РФ.

В феврале 2020 года рейтинг доверия граждан России Путину обвалился почти в два раза в сравнении с показателями ноября 2017 года.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин рейтинг соцопрос Михаил Мишустин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 