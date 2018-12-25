Решают судьбу отношений: Лукашенко и Путин встречаются в Кремле

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Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко встречается в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают российские СМИ.

Несмотря на разногласия, которые обострились в последние месяцы, президент России перед началом встречи сказал, что отношения двух стран "развиваются достаточно успешно". Он признал, что есть и проблемы: "Если договоримся, то будет совсем хорошо". Также он анонсировал обсуждение спорных энергетических вопросов с Беларусью.

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Лукашенко, в свою очередь, призвал "не тянуть существующие проблемы в новый год".

Ожидается, что стороны будут обсуждать так называемый налоговый маневр - дешевую нефть в обмен на "глубокую интеграцию".

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Встречи лидеров двух стран предшествовали резкие заявления с обеих сторон. Лукашенко фактически обвинял Россию в стремлении подчинить Беларусь, вплоть до аннексии, а российские официальные лица утверждали, что Минск хочет сохранить незаслуженные торговые преференции.