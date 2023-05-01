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Резников убежден – западные союзники на 100% уверены в победе Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 14:21
Резников убежден – западные союзники на 100% уверены в победе Украины - Фото
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников имеет "осведомленное убеждение", что западные союзники на 100% уверены в победе Украины над Россией. Об этом он заявил в интервью каналу Рада.

Интервьюер задал Резникову вопрос: "Чувствуете ли Вы, что союзники на 100% уверены в победе Украины?", и получил ответ: "Я не только чувствую, у меня есть осведомленное убеждение в этом".

По словам министра, он оптимистично смотрит на подобные вещи, поскольку является "информированным реалистом".

"Я общаюсь с ними (союзниками. – Ред.) и знаю многие вещи, которые сейчас, к сожалению, не могу озвучить, и могу сказать, что они серьезно настроены дать отпор агрессору, потому что понимают: в этом безопасность их стран, их народов", – рассказал он.

Резников поделился, что в конце личных переписок с министрами обороны других стран большинство из них делают приписку "Вместе к победе" и "Слава Украине".

По его убеждению, страны Запада, поддерживающие Украину, понимают, что раздел границ не может происходить в результате вооруженной агрессии, а автократия представляет угрозу для демократического мира.

"Они верят и стремятся к победе, потому что их люди этого хотят. Цивилизованные люди понимают, что право силы не должно побеждать право права", – сказал он.

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Мілана Головань
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Алексей Резников война перемога
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