Резников убежден – западные союзники на 100% уверены в победе Украины

Министр обороны Алексей Резников имеет "осведомленное убеждение", что западные союзники на 100% уверены в победе Украины над Россией. Об этом он заявил в интервью каналу Рада.

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Интервьюер задал Резникову вопрос: "Чувствуете ли Вы, что союзники на 100% уверены в победе Украины?", и получил ответ: "Я не только чувствую, у меня есть осведомленное убеждение в этом".

По словам министра, он оптимистично смотрит на подобные вещи, поскольку является "информированным реалистом".

"Я общаюсь с ними (союзниками. – Ред.) и знаю многие вещи, которые сейчас, к сожалению, не могу озвучить, и могу сказать, что они серьезно настроены дать отпор агрессору, потому что понимают: в этом безопасность их стран, их народов", – рассказал он.

Резников поделился, что в конце личных переписок с министрами обороны других стран большинство из них делают приписку "Вместе к победе" и "Слава Украине".

По его убеждению, страны Запада, поддерживающие Украину, понимают, что раздел границ не может происходить в результате вооруженной агрессии, а автократия представляет угрозу для демократического мира.

"Они верят и стремятся к победе, потому что их люди этого хотят. Цивилизованные люди понимают, что право силы не должно побеждать право права", – сказал он.

21 апреля 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что все страны-члены Альянса поддерживают вступление Украины после ее победы.

24 апреля премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Украина должна быть в НАТО и ЕС ради мира в Европе и мире.

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Мілана Головань

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