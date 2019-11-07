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Резня в море. Северокорейцев подозревают в убийстве 16 рыбаков

Резня в море. Северокорейцев подозревают в убийстве 16 рыбаков - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
07.11.2019, 11:14

Двое мужчин-северян 2 ноября на рыбацкой лодке проникли на морскую границу у восточного побережья полуострова, после чего были задержаны для допроса

Южная Корея выслала сегодня, 7 ноября, двух северокорейских рыбаков: их подозревают в убийстве в море 16 коллег-рыбаков. Об этом пишет Reuters.

Южнокорейские власти утверждают, что двое 20-летних мужчин бежали на юг после убийства, и поэтому им отказали в защите и убежище.

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В демилитаризованной зоне мужчин передали назад на родину, так как "они совершили серьезные неполитические преступления".

Правоохранители южан не уточнили, почему или как они убили коллег. Известно лишь, что между рыбаками "произошло неудачное событие" якобы из-за жестокого обращения капитана с экипажем.

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