Резня в море. Северокорейцев подозревают в убийстве 16 рыбаков

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Южная Корея выслала сегодня, 7 ноября, двух северокорейских рыбаков: их подозревают в убийстве в море 16 коллег-рыбаков. Об этом пишет Reuters.

Южнокорейские власти утверждают, что двое 20-летних мужчин бежали на юг после убийства, и поэтому им отказали в защите и убежище.

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В демилитаризованной зоне мужчин передали назад на родину, так как "они совершили серьезные неполитические преступления".

Правоохранители южан не уточнили, почему или как они убили коллег. Известно лишь, что между рыбаками "произошло неудачное событие" якобы из-за жестокого обращения капитана с экипажем.

В октябре 2019 года диктатор КНДР Ким Чен Ын верхом на белом коне покорил гору Пэктусан: фото.

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