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04.01.2019, 13:05

РФ хочет ослабить армию Беларуси, чтобы легче "заломать": эксперт

РФ хочет ослабить армию Беларуси, чтобы легче "заломать": эксперт - Фото
Александр Алесин (фото - svaboda.org)

Александр Алесин считает, что России нужна белорусская территория, но не нужно усиление обороноспособности страны

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Россия не только не хочет организовывать в Беларуси совместное военное производство, но и отказывается поставлять декларируемому союзнику современное вооружение, чтобы ослабить армию и лишить страну возможности самостоятельно защищаться. Об этом белорусский военный эксперт Александр Алесин заявил изданию БелаПАН.

"России очень нужна наша территория, но они не хотят чрезмерного усиления белорусской армии ... Во-первых, россияне думают, что когда мы совсем ослабеем, то сами предложим им создать военную базу на своей территории, чтобы защищать нас. Во-вторых, если события в Беларуси начнут развиваться по украинскому сценарию, чтобы белорусскую армию было легче "заломать", - сказал он, отметив, что о последнем думают "пессимисты".

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По его словам, россияне и сами испытывают экономические трудности, а потому "не хотят дарить эти вооружения". Эксперт отметил, что Россия осуществляет "в час по чайной ложке" не очень крупные поставки вооружения, которые "в принципе не меняют качество белорусской армии". Такая ситуация, полагает он, способствует поиску других партнеров и развитию собственного военно-промышленного комплекса Беларуси. 

Попытки РФ разместить военную базу в Беларуси он объяснил намерениями Кремля не столько добиться самого результата, сколько желанием "застолбить, пометить территорию Беларуси как зону исключительно российских интересов".

"База должна была стать своего рода символом ... Это было военно-политическое желание, чтобы показать, кто главнее, старше, и заодно проверить, насколько Лукашенко податлив, готов поделиться своей властью", - уточнил он.

Алесин отметил, что, согласно опросам, 94% граждан "хотят торговать, быть номинальными союзниками России, но не хотят в ее состав". 

Читайте также: РФ под видом "интеграции" проводит аннексию Беларуси - Лукашенко

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Теги: Россия, беларусь, алесин, александр алесин, военная база рф в беларуси
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