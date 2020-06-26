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РФ, Китай или КНДР. Трамп назвал самых "тяжелых" оппонентов: оригинальный ответ

РФ, Китай или КНДР. Трамп назвал самых "тяжелых" оппонентов: оригинальный ответ - Фото
Дональд Трамп (фото — White House, Shealah Craighead)
26.06.2020, 07:11

По мнению американского президента, сложнее всего его ему внутренними противниками – демократами

Американские демократы, по мнению президент США Дональда Трампа, более недоговороспособны, чем Россия, Северная Корея или Китай. Об этом он заявил 25 июня во время выступления перед своими возможными избирателями в штате Висконсин.

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По словам Трампа, однажды его друг спросил, с какой страной тяжелее всего иметь дело, перечислив эту троицу.

"Нет, сказал я, страна, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США. Они в гораздо большей степени безрассудные (чем РФ, КНДР и КНР, - ред.), и на самом деле они немного сумасшедшие", – отметил американский президент.

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Евгений Пилипенко
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