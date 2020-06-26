РФ, Китай или КНДР. Трамп назвал самых "тяжелых" оппонентов: оригинальный ответ

Американские демократы, по мнению президент США Дональда Трампа, более недоговороспособны, чем Россия, Северная Корея или Китай. Об этом он заявил 25 июня во время выступления перед своими возможными избирателями в штате Висконсин.
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По словам Трампа, однажды его друг спросил, с какой страной тяжелее всего иметь дело, перечислив эту троицу.
"Нет, сказал я, страна, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США. Они в гораздо большей степени безрассудные (чем РФ, КНДР и КНР, - ред.), и на самом деле они немного сумасшедшие", – отметил американский президент.
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