Россия отнесла Венгрию к "недружественным" странам

РФ отнесла Венгрию к недружественным России странам из-за присоединения Будапешта к антироссийским санкциям, которые были введены за развязанную Москвой войну против Украины. Об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов, сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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Он сказал, что, несмотря на попытки Венгрии отстаивать собственные интересы, которые часто идут вразрез с политикой Евросоюза, "факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять".

Поэтому Москва отнесла Венгрию к категории недружественных России стран, "в адрес которых могут применяться наши ответные меры", сказал Станиславов.

При этом он отметил, что РФ "держит каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок".

20 марта 2023 года журналисты Bloomberg сообщили, что Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Евросоюза о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

На следующий день у премьера Венгрии Виктора Орбана назвали эту новость "фейком".

23 марта глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не станет арестовывать Путина после решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на его арест.

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Вадим Ребрина

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