Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

РФ "задним числом" изменила допинг-пробы части спортсменов - WADA

РФ "задним числом" изменила допинг-пробы части спортсменов - WADA - Фото
Иллюстративное изображение: depositphotos.com
29.01.2020, 13:36

По словам главы отдела расследований WADA Гюнтера Юнгера, его команда полгода работала только над тем, чтобы установить, какие данные были изменены

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило манипуляции со 145 из 298 записей о допинг-пробах спортсменов из базы данных антидопинговой лаборатории в Москве. Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью главы отдела расследований WADA Гюнтера Юнгера. 

"Мы смогли установить, какие данные были удалены и когда. Но не в каждом случае смогли восстановить их", - заявил Юнгер.

По словам Юнгера, его команде пришлось с мая по ноябрь 2019 года работать только над тем, чтобы установить, "какие данные были изменены, удалены или добавлены".

Также Юнгер заявил, что в некоторых случаях эти действия были датированы "задним числом": "Для этого всю базу данных переставляли на одну дату четырьмя годами ранее, после чего удаляли".

По его словам, все 298 подозрительных случаев будут проверены.

  • 9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил.
  • 14 января глава Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сьюзен Лайонс усомнился, что какому-либо российскому атлету удастся доказать свою "чистоту" и под нейтральным флагом выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио.
  • 22 января WADA приостановила лицензию антидопинговой лаборатории в Москве.

Читайте также: Сюр. В РФ хотят провести "свою Олимпиаду" после решения WADA

Еще по теме
Напишите нам
WADA допинг-пробы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 