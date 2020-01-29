РФ "задним числом" изменила допинг-пробы части спортсменов - WADA

Иллюстративное изображение: depositphotos.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило манипуляции со 145 из 298 записей о допинг-пробах спортсменов из базы данных антидопинговой лаборатории в Москве. Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью главы отдела расследований WADA Гюнтера Юнгера.

"Мы смогли установить, какие данные были удалены и когда. Но не в каждом случае смогли восстановить их", - заявил Юнгер.

По словам Юнгера, его команде пришлось с мая по ноябрь 2019 года работать только над тем, чтобы установить, "какие данные были изменены, удалены или добавлены".

Также Юнгер заявил, что в некоторых случаях эти действия были датированы "задним числом": "Для этого всю базу данных переставляли на одну дату четырьмя годами ранее, после чего удаляли".

По его словам, все 298 подозрительных случаев будут проверены.

9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил.

14 января глава Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сьюзен Лайонс усомнился, что какому-либо российскому атлету удастся доказать свою "чистоту" и под нейтральным флагом выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио.

22 января WADA приостановила лицензию антидопинговой лаборатории в Москве.

Читайте также: Сюр. В РФ хотят провести "свою Олимпиаду" после решения WADA