Россия, Беларусь и еще 11 стран выступили в ООН против пункта об "Обязанности защищать"

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия и еще 12 стран блокируют рассмотрение Генассамблеей пункта об "Обязанности защищать"

13 стран проголосовали против дальнейшего рассмотрения на 75-й Генассамблее ООН пункта об "Обязанности защищать". Это сужает возможность ООН обсуждать преступления против человечности и массовые нарушения прав человека. Об этом в Facebook сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

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Снятие вопроса с рассмотрения инициировала Сирия, являющаяся, по словам Кислицы, "одной из главных прокси РФ в Генассамблее": "Эта страна часто используется российскими дипломатами, которые делают вид в ГА, что это, собственно, не их инициатива, но они готовы поддержать".

Инициативу Сирии поддержали Россия, Беларусь, Китай, Иран, Кыргызстан, Конго, Куба, Мьянма, Никарагуа, Египет, Эритрея и Южный Судан. Часть этих стран на 74-й ГА голосовали против внесения в повестку дня 75-й сессии пункта о "ситуации на оккупированных территориях Украины".

По мнению Кислицы, эти страны входят в "круг ярых борцов с правом Генассамблеи обсуждать вопросы, имеющие прямое отношение к борьбе с массовыми нарушениями прав человека и преступлениями против человечности".

"Обязанность защищать" – это концепция в международном праве, поддержанная ООН в 2005 году. Она нацелена на предупреждение геноцидов, военных преступлений, преступлений против человечности, этнических чисток. При этом существует мнение, что эту концепцию могут использовать для применения силы одним государством против другого для целей, которые ею не подразумевались.

В марте Кислица заявлял, что Россия хочет использовать пандемию COVID-19 в качестве предлога для отмены санкций.

Владислав Сердюк

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