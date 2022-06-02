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Россия хочет "оккупировать" телескоп ФРГ в совместной обсерватории вопреки запрету немцев

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 17:59
Россия хочет
Скриншот

Страна-оккупант Россия собирается использовать немецкий телескоп eROSITA, который является частью совместной орбитальной обсерватории Спектр-РГ, несмотря на запрет Германии. Об этом заявил активно поддерживающий войну против Украины и на постоянной основе угрожающий Западу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет Deutsche Welle.

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Рентгеновскую обсерваторию Спектр-РГ, составленную из российского телескопа ART-XC и eROSITA, запустили в 2019 году с Байконура. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года немецкие ученые уведомили россиян, что отключают свой телескоп. В Роскосмосе заявляли, что это приведет к убыткам, возмещения которых Москва затребует от Берлина.

"Несмотря на требование Германии выключить на Спектре-РГ один из двух телескопов, российские специалисты настаивают на продолжении его работы", – написал Рогозин в Telegram, но позднее удалил сообщение.

Научный руководитель отдела астрофизики высоких энергий российского Института космических исследований Рашид Сюняев заявил, что eROSITA не выключили, а перевели в "безопасный режим", и работавшие с немцами россияне "знают, как работают и дышат его системы".

Решение в Роскосмосе примут "в ближайшее время", заявил Рогозин.

Читайте также: SpaceX готова вместо Роскосмоса корректировать орбиту МКС. Маск ответил на угрозы Рогозина

Евгений Пилипенко
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санкции война космос телескоп дмитрий рогозин обсерватория Спектр-РГ eROSITA
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