Россия и НАТО начали переговоры
Сегодня, 12 января, началось заседание Совета Россия-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. На повестке дня — обсуждение вопросов безопасности в Европе на фоне возможного нового вторжения России в Украину.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
От Кремля переговорщиков возглавит замглавы МИД Александр Грушко, делегацию США на переговорах возглавляет первый замгоссекретаря Венди Шерман.
Около 14:30 генсек НАТО Йенс Столтенберг даст брифинг по итогам встречи.
"Я созвал заседание Совета Россия-НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности, особенно ситуацию в Украине и вокруг нее, а также проблемы военных действий, взаимной транспарентности и снижения рисков", – написал ранее Столтенберг в Twitter.
Все подробности встречи и самые актуальные комментарии – в хронике LIGA.net.
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- 10 января 2022 года на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.
Читайте также: "России доверять нельзя". Чем закончился новый раунд переговоров США с РФ в Женеве
Комментарии