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Россия и НАТО начали переговоры

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 11:52
Россия и НАТО начали переговоры - Фото
Встреча Совета Россия-НАТО (фото – ЕРА/Olivier Hoslet)

Сегодня, 12 января, началось заседание Совета Россия-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. На повестке дня — обсуждение вопросов безопасности в Европе на фоне возможного нового вторжения России в Украину.

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От Кремля переговорщиков возглавит замглавы МИД Александр Грушко, делегацию США на переговорах возглавляет первый замгоссекретаря Венди Шерман.

Около 14:30 генсек НАТО Йенс Столтенберг даст брифинг по итогам встречи.

"Я созвал заседание Совета Россия-НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности, особенно ситуацию в Украине и вокруг нее, а также проблемы военных действий, взаимной транспарентности и снижения рисков", – написал ранее Столтенберг в Twitter.

Все подробности встречи и самые актуальные комментарии – в хронике LIGA.net.

Читайте также: "России доверять нельзя". Чем закончился новый раунд переговоров США с РФ в Женеве

Яна Катасонова
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нато переговоры безопасность Россия-НАТО
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