Россия может поглотить Беларусь, в НАТО должны быть готовы — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали данные расследования международных журналистов, согласно которым Россия планировала до 2030 года взять под полный контроль Беларусь, и подтвердили вероятность такого сценария. Об этом говорится в сводке организации.

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Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, сможет добиться значительных успехов в Беларуси, а это ставит Запад перед решением о том, как обращаться с потенциальным будущим ландшафтом безопасности на восточном фланге НАТО.

"Если Запад позволит Путину сохранить его нынешние успехи в Украине, в частности в Крыму и восточной Херсонской области, тогда Кремль сможет использовать как оккупированные беларуские, так и украинские территории для дальнейшей угрозы Украине и восточному флангу НАТО", — говорится в сообщении.

Аналитики ISW добавили, что Запад мог бы альтернативно установить условия для будущего, в котором территориально вся Украина станет "надежным военным партнером по защите восточного фланга НАТО от России и оккупированной Россией Беларуси".

Для этого, пишут аналитики, НАТО должна предоставить Украине возможность выгнать российские войска со своей территории.

25 января 2023 года в ГУР МО заявили, что беларуский диктатор Александр Лукашенко понимает, что является одной из целей России и находится в тяжелом положении.

21 февраля международные журналисты-расследователи обнаружили секретный документ, согласно которому Россия до 2030 года планирует захватить Беларусь.

21 февраля в Беларуси ввели смертную казнь для военнослужащих, обвиняемых в "госизмене".

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Мілана Головань

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