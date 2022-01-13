Россия о размещении военных баз на Кубе и в Венесуэле: Не подтверждаем, не исключаем

Россия в случае неудачного завершения переговоров с Западом "не исключает", но и "не подтверждает" возможность размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 13 января в интервью телеканалу RTVi.

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"Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду", – сказал он.

По словам Рябкова, ситуация будет зависеть "от действий американских коллег". Он добавил, что президент РФ Владимир Путин ранее говорил, какими будут ответные поступки, если "дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима со стороны США".

Представитель российского МИДа утверждает, что Кремль не хочет предпринимать такие действия – "дипломаты должны договориться".

Рябков добавил, что этим вопросом должны заниматься военные. Он подчеркнул: Россия приняла к сведению "некоторые идеи, которые высказали американцы в Женеве".

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10 января 2022 года на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.

12 января на Совете Россия-НАТО переговоры для делегации России также прошли безрезультатно.

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Яна Катасонова

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