Россия отправила в Венесуэлу Боинг вместимостью 500 человек - СМИ

Фото: ЕРА

Сегодня, 28 января, из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы Каракас вылетел Боинг 777 вместимостью 500 человек. Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на свои источники.

Издание уточнило, что речь идет о чартерном рейсе №9801 компании Nordwind Airlines.

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По данным журналистов, эта авиакомпания, которая специализируется на чартерных туристических маршрутах, раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу.

Источники издания сообщили, что Боинг 777 сегодня только прилетел из Таиланда. В Венесуэлу он отправился с полным баком топлива и двумя экипажами на борту, из чего журналисты сделали вывод, что, возможно, планируется перелет без дозаправки.

Пассажиров, по информации Новой газеты, на борту самолета не было.

По данным Flightradar24, прибытие Боинга в Каракас ожидается в 20:00 по местному времени.

Власти РФ пока никак не комментировали эту информацию.

23 января президент США Дональд Трамп признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.

Ранее СМИ сообщали, что в Венесуэлу в течение последних нескольких дней прибывают частные военные подрядчики, выполняющие секретные миссии для России, чтобы усилить безопасность Мадуро.