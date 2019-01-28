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28.01.2019, 19:00

Россия отправила в Венесуэлу Боинг вместимостью 500 человек - СМИ

Россия отправила в Венесуэлу Боинг вместимостью 500 человек - СМИ - Фото
Фото: ЕРА

Пассажиров, по информации Новой газеты, на борту самолета не было

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Сегодня, 28 января, из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы Каракас вылетел Боинг 777 вместимостью 500 человек. Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на свои источники.

Издание уточнило, что речь идет о чартерном рейсе №9801 компании Nordwind Airlines.

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По данным журналистов, эта авиакомпания, которая специализируется на чартерных  туристических маршрутах,  раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу.

Источники издания сообщили, что Боинг 777 сегодня только прилетел из Таиланда. В Венесуэлу он отправился с полным баком топлива и двумя экипажами на борту, из чего журналисты сделали вывод, что, возможно, планируется перелет без дозаправки.

Пассажиров, по информации Новой газеты, на борту самолета не было.

По данным Flightradar24, прибытие Боинга в Каракас ожидается в 20:00 по местному времени.

Власти РФ пока никак не комментировали эту информацию.

23 января президент США Дональд Трамп признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой ВенесуэлыВ России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.

Ранее СМИ сообщали, что в Венесуэлу в течение последних нескольких дней прибывают частные военные подрядчики, выполняющие секретные миссии для России, чтобы усилить безопасность Мадуро.

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Теги: Каракас, самолет, венесуэла, наемник, боинг
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