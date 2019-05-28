Россия победит, если США выйдет из НАТО - The National Interest

Фото: пресс-служба армии США

Россия оккупирует Литву и польскую территорию близ Калининграда, и НАТО не сможет быстро собрать необходимые силы для их поддержки, если США не будут участвовать в этой операции. Это один из вероятных сценариев последствий выхода Америки из НАТО, пишут аналитики Международного института стратегических исследований (IISS).

Военные эксперты просчитали несколько вариантов, когда Альянс воюет с Россией без поддержки от США. Вывод в этих случаях, пишут в The National Interest: РФ победит.

"К примеру, чтобы разбить российские танки, силам НАТО нужно иметь у себя танковые бригады и противопехотные машины в отношении 2:1", - считают они.

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При вторжении россиян в Балтию, когда польские войска уже понесут большие потери, сил остальных стран Европы вместе с канадскими не хватит для сдерживания армии РФ, считают аналитики: все они могут выставить против оккупанта только 20 боеспособных бригад, причем больше трети из них вооружены легкой колесной "броней". По оценкам IISS, если даже половину таких формирований сил обороны можно будет развернуть за три месяца, все силы НАТО (без США) будут эквивалентны всего одному корпусу.

Также, полагают эксперты, у сил НАТО без американцев - нехватка артиллерии современного образца, особенно дальнобойных систем. Более того, силам НАТО понадобится эшелонированная защита от воздушных атак.

Свои базы силы НАТО смогут защитить средствами ПВО, но не более того, говорят в IISS: тыловые командные пункты и логистика будут нарушены.

Тем временем Германия милитаризуется: ее военный бюджет вырастет до €50 млрд.

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