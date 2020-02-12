Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах - США

Мэтью Палмер (фото - EPA)

Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах и помешать его интеграции с Западом. Об этом заявил спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер, сообщает Голос Америки.

"Нас беспокоят намерения России по Западным Балканам", - отметил Палмер.

По его словам, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.

Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе 2019 года. Ему поручили способствовать интеграции региона с Западом.