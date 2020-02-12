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Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах - США

Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах - США - Фото
Мэтью Палмер (фото - EPA)
12.02.2020, 07:09

Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер считает, что Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности и хаоса

Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах и помешать его интеграции с Западом. Об этом заявил спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер, сообщает Голос Америки.

"Нас беспокоят намерения России по Западным Балканам", - отметил Палмер.

По его словам, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.

Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе 2019 года. Ему поручили способствовать интеграции региона с Западом.

  • 19 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз должен предоставить соседним странам реальную перспективу членства, в противном случае, это сделают другие игроки, в частности Россия.
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Россия США Мэтью Палмер Западные Балканы
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