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14.06.2019, 16:55

Россия пыталась вмешаться в выборы в Европарламент - FT

Россия пыталась вмешаться в выборы в Европарламент - FT - Фото
Фото: pixabay.com

Еврокомиссия установила, что связанные с Россией злоумышленники пытались снизить явку на выборах в Европарламент и повлиять на избирателей

Связанные с Россией структуры пытались вмешаться в ход выборов в Европейский парламент в мае 2019 года. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на отчет Еврокомиссии и ее внешнеполитического подразделения.

В частности, эти лица пытались ввести избирателей в заблуждение и снизить явку.

Еврокомиссия не указывает, кто именно координировал попытки вмешательства, однако отмечает изменение тактики. Вместо крупномасштабных операций на цифровых платформах теперь проводятся локальные операции, которые труднее выявить.

В качестве примера таких операций эксперты называют распространение материалов, которые декларируют бесполезность Европарламент и его подконтрольность группам лоббистов. Целью этих вбросов было снижение явки. Повлиять на настроения избирателей злоумышленники пытались при помощи вбросов об упадке моральных ценностей в Евросоюзе (пожар в соборе Парижской богоматери), коррупционном скандале в Австрии и др.

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Теги: европарламент, выборы
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