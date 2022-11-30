Россия утратила боевую мощь и еще не восстановила ее, но времени мало – главком ВС Литвы

Время на усиление вооруженных сил Литвы "ограничено": после войны против Украины российская оккупационная армия якобы восстановится и может попытаться вторгнуться уже в страны Балтии. Об этом LRT сказал командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

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Генерал-лейтенант побывал в последние дни осени в Пентагоне, где обсудил с военачальниками армии США поддержку Украины и усиление восточного фланга НАТО.



"Мы должны использовать время, когда Россия, конечно, еще не восстановила свои возможности и, вероятно, утратила боевую мощь в этой войне. Но время действительно ограничено", — заявил командующий литовской армией.



Ранее было объявлено, что Литва намерена закупить у США восемь РСЗО HIMARS. По словам Рушписа, американцы "говорят о противотанковых комплексах вооружения, мы говорим о системах наблюдения за воздушным пространством".

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Между тем, американская военная промышленность сталкивается с таким спросом, что выполнять заказы в срок сложно: из-за интенсивных боевых действий в Украине экстренно приходится пополнять и восстанавливать запасы не только союзников, но и армии США.



"Самое главное сейчас – это боеприпасы", – сказал Рупшис.

В начале октября глава МИД Литвы заявил: какой смысл в НАТО, если в нем не будет Украины, которая победила Россию.

8 октября Рушпис приезжал в Украину и встречался с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

В конце октября он был против передачи Украине литовских гаубиц и ПВО – самим нужно тоже.

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Євген Пилипенко

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