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Россияне поставляли Ким Чен Ыну материалы для баллистических ракет – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 11:51
Россияне поставляли Ким Чен Ыну материалы для баллистических ракет – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

В США ввели санкции против восьми фигурантов, которые связаны с поставками ракет в Северную Корею. В списке – российская фирма "Парсек" и гражданин РФ Роман Алар, сказано в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

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"Госдепартамент США внес в список одно физическое лицо из КНДР, одно физическое лицо из России и одну российскую организацию, которые участвовали в деятельности или сделках, которые существенно способствовали распространению ОМУ (оружию массового уничтожения) или средств его доставки в КНДР", – сказано в сообщении.

Уточняется, что с 2018 по 2021 год северокореец О Ён Хо, проживающий в России, принимал участие в закупках техники для ракетной программы КНДР. В третьих странах он приобретал арамидное волокно, трубы из нержавеющей стали, кевларовую нить, авиационное масло, шарикоподшипники, фрезерные станки от имени департамента ракетной промышленности Северной Кореи.

По словам Блинкена, пять лет Хо сотрудничал с "Парсеком" и его директором по развитию Аларом. Они закупали комплектующие для баллистических ракет. Россиянин передавал КНДР инструкции по созданию смесей твердого ракетного топлива.

Блинкен подчеркнул, что российская фирма была "ключевым источником товаров и технологий для ракетной программы КНДР".

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Яна Катасонова
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санкции кндр северная корея ракета Энтони Блинкен Роман Алар Парсек
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