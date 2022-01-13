Россияне поставляли Ким Чен Ыну материалы для баллистических ракет – Блинкен

В США ввели санкции против восьми фигурантов, которые связаны с поставками ракет в Северную Корею. В списке – российская фирма "Парсек" и гражданин РФ Роман Алар, сказано в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Госдепартамент США внес в список одно физическое лицо из КНДР, одно физическое лицо из России и одну российскую организацию, которые участвовали в деятельности или сделках, которые существенно способствовали распространению ОМУ (оружию массового уничтожения) или средств его доставки в КНДР", – сказано в сообщении.

Уточняется, что с 2018 по 2021 год северокореец О Ён Хо, проживающий в России, принимал участие в закупках техники для ракетной программы КНДР. В третьих странах он приобретал арамидное волокно, трубы из нержавеющей стали, кевларовую нить, авиационное масло, шарикоподшипники, фрезерные станки от имени департамента ракетной промышленности Северной Кореи.

По словам Блинкена, пять лет Хо сотрудничал с "Парсеком" и его директором по развитию Аларом. Они закупали комплектующие для баллистических ракет. Россиянин передавал КНДР инструкции по созданию смесей твердого ракетного топлива.

Блинкен подчеркнул, что российская фирма была "ключевым источником товаров и технологий для ракетной программы КНДР".

11 и 12 сентября 2021 года КНДР испытала крылатые ракеты большой дальности.

15 сентября Северная Корея провела испытание баллистических ракет, осуществив запуск с поезда.

29 сентября Северная Корея заявила, что успешно испытала новую гиперзвуковую ракету под названием Hwasong-8.

Читайте также: Ким Чен Ын заметно похудел. В КНДР говорят, что он ест меньше "ради страны"

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.