Российская группа хакеров, атаковавшая трубопровод США, заявила о прекращении деятельности
Группа хакеров из России, которая совершила нападение на американского оператора трубопровода Colonial Pipeline, вызвав острую нехватку топлива, заявила о прекращении деятельности из-за "давления со стороны правительства США". Об этом сообщает The Washington Post.
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"Из-за давления со стороны США партнерская программа закрыта. Оставайтесь в безопасности и удачи", – заявили хакеры. Они выразили "огорчение" ситуацией, вызванной атакой на Colonial Pipeline, а также призвали не связывать их с политикой или определенным правительством.
Некоторые эксперты по безопасности считают, что группа, возможно, просто пытается забрать деньги и сбежать, поскольку она столкнулась с растущим резонансом вокруг атаки на трубопровод. Вероятно, позже они возобновят деятельность под другим именем.
В то время как Colonial возобновила работу трубопроводов, заправочные станции в ряде регионов США все еще сообщали о дефиците бензина.
- 9 мая в США был объявлен режим ЧС из-за атаки на трубопровод Colonial Pipeline.
- 14 мая сообщалось, что оператор трубопровода Colonial Pipeline заплатил злоумышленникам $5 млн выкупа, что позволило возобновить поставки топлива.
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