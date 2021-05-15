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Российская группа хакеров, атаковавшая трубопровод США, заявила о прекращении деятельности

15.05.2021, 11:47
Российская группа хакеров, атаковавшая трубопровод США, заявила о прекращении деятельности - Фото
В США хакерская атака на крупнейший трубопровод страны (Фото - EPA - Jim Lo Scalzo)

Группа хакеров из России, которая совершила нападение на американского оператора трубопровода Colonial Pipeline, вызвав острую нехватку топлива, заявила о прекращении деятельности из-за "давления со стороны правительства США". Об этом сообщает The Washington Post

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"Из-за давления со стороны США партнерская программа закрыта. Оставайтесь в безопасности и удачи", – заявили хакеры. Они выразили  "огорчение" ситуацией, вызванной атакой на Colonial Pipeline, а также призвали не связывать их с политикой или определенным правительством. 

Некоторые эксперты по безопасности считают, что группа, возможно, просто пытается забрать деньги и сбежать, поскольку она столкнулась с растущим резонансом вокруг атаки на трубопровод. Вероятно, позже они возобновят деятельность под другим именем. 

В то время как Colonial возобновила работу трубопроводов, заправочные станции в ряде регионов США все еще сообщали о дефиците бензина. 

Владислав Сердюк
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colonial pipeline darkside
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