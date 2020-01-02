Российские каналы массово скрыли дизлайки под обращением Путина

Российские пропагандисты телеканалов Россия 24, Первый канал скрыли счетчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, которое было опубликовано на YouTube.
Это происходит уже второй год подряд.
Под роликами можно увидеть кнопки "Нравится" и "Не нравится", но количество этих отметок не опубликовали.
Комментарии к обращению отключили.
2 января интернет-издание Открытые медиа уточнило, что на одном из этапов видео на НТВ отмечено 34 000 отрицательными и 10 000 положительными оценками.
На странице Первого канала в видеохостинге по состоянию на 12:00 1 января, когда счетчики еще не были отключены, выступление Путина набрало 66 000 дизлайков при 12 000 лайков, пишет Deutsche Welle.
Видео Первого канала набрало всего более 100 000 просмотров, России 24 - более 2,7 млн просмотров.
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