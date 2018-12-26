Российский корабль-разведчик заметили в водах Латвии

Скриншот из видеозаписи

Вчера, 25 декабря, в исключительной экономической зоне Латвии заметили российское судно связи "Юрий Иванов". Об этом в Тwitter сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.

По данным военных Латвии, разведывательный корабль прошел в 6 морских милях (11,1 км, - ред.) от государственной границы.

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В задачи этого корабля, который передали ВМФ РФ менее трех лет назад, входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПРО.

Вчера патрульные самолеты НАТО заметили у латвийской границы разведсамолет ВВС РФ Ил-20.

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