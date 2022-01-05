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Российский космобуксир неконтролируемо рухнет на Землю в ближайшие полдня – астроном

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 13:02
Российский космобуксир неконтролируемо рухнет на Землю в ближайшие полдня – астроном - Фото
Космический буксир "Персей" (иллюстрация: russianspaceweb.com)

"Застрявший" на низкой орбите разгонный блок "Персей" ракеты Ангара-А5, который Россия запустила 27 декабря, предположительно упадет на Землю в ближайшие полдня. Об этом пишет в Twitter известный любитель космоса Джонатан Макдауэлл, ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже.

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По его расчетам, неконтролируемый вход в атмосферу может случиться в промежутке между 15:30 сегодняшнего дня и 01:30 ночи завтра, 6 января.

Отвечая на вопрос подписчика, "так это момент, как в "Не смотрите вверх"?", астроном ответил – "едва ли".

График схода блока с орбиты:

Российский космобуксир неконтролируемо рухнет на Землю в ближайшие полдня – астроном

"Любой ущерб от несгоревших обломков будет незначительным (могут повредить крышу какого-нибудь бедолаги, но не уничтожат человечество)", – пишет Макдауэлл.

Российский космобуксир неконтролируемо рухнет на Землю в ближайшие полдня – астроном


Российский космобуксир неконтролируемо рухнет на Землю в ближайшие полдня – астроном


Российский космоблогер Анатолий Зак уточнил в Twitter, что около 18 тонн топлива в разгонном блоке, вероятно, уже израсходовано, и потому падать будет примерно 3,5 тонны металла.

Российский космобуксир неконтролируемо рухнет на Землю в ближайшие полдня – астроном
Евгений Пилипенко
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Персей технологии космос запуск падение ступень орбита роскосмос разгонный блок Ангара Джонатан Макдауэлл Анатолий Зак
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