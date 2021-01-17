"Российский след". В США обнародовали новые документы по "сговору" Трампа с РФ

Глава судебного комитета Сената США республиканец Линдси Грэм опубликовал новые документы по делу о возможном сговоре между правительственными командами России и действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет Fox News.

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По словам Грэма, первое расследование, которое окрестили "Ураган перекрестного огня" было "одним из самых некомпетентных и коррумпированных в мире". В пятницу, 15 января, он обнародовал новые стенограммы интервью с сотрудниками ФБР и Минюста, записанные в период 3 марта – 29 октября 2020 года.

Сенатор заявил, что в суде США по надзору за внешней разведкой были даны ложные показания, а следователи были "невероятно предвзятыми и использовали полномочия правоохранительных органов в политических целях". Он также обвинил руководство ФБР в некомпетентности и в том, что они "допустили ужасные промахи".

"Были закрыты глаза на любое объяснение, кроме сговора кампании Трампа с другими странами. ФБР и Минюст на каждом шагу не останавливали расследование, когда оправдательной информации было достаточно", – отметил Грэм.

В заключении он заявил, что "расследование было начато тогда, когда его следовало остановить и единственное логическое объяснение этому состоит в том, что следователи хотели получить результат из-за своей предвзятости".

В апреле 2018 года был обнародован отчет комитета Конгресса США о "сговоре" Трампа с РФ.

Позже сообщалось, что Трампу может грозить тюремный срок, если российское вмешательство в выборы США 2016 года будет доказано. По словам личного адвоката президента Рудольфа Джулиани, беседы Трампа с чиновниками РФ продолжались всю его предвыборную кампанию.

8 декабря 2018 года Трамп заявил, что следствие не нашло доказательств его сговора с Россией.

В октябре 2020 года президент США распорядился рассекретить документы о вмешательстве РФ в выборы США.

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Дарья Мостовая

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