"Российское дело". Трамп рассекретит документы о вмешательстве РФ в выборы США

Президент США пообещал, что в рассекреченных материалах не будет никаких исправлений

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить все материалы, связанные с предполагаемым вмешательством России в американские выборы 2016 года. Об этом он написал в Twitter.

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"Я поручил полностью рассекретить все документы, относящиеся к величайшему политическому преступлению в американской истории – российскому вмешательству. Так же, как и со скандалом с письмами Хиллари Клинтон. Никаких исправлений!" – подчеркнул президент США.

Примечательно, что под своей записью он опубликовал пост сторонника теорий заговора Пола Сперри, который назвал возможный "сговор" Трампа с Россией "грязным политическим трюком".

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Дарья Мостовая

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