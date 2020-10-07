"Российское дело". Трамп рассекретит документы о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США пообещал, что в рассекреченных материалах не будет никаких исправлений
Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить все материалы, связанные с предполагаемым вмешательством России в американские выборы 2016 года. Об этом он написал в Twitter.
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"Я поручил полностью рассекретить все документы, относящиеся к величайшему политическому преступлению в американской истории – российскому вмешательству. Так же, как и со скандалом с письмами Хиллари Клинтон. Никаких исправлений!" – подчеркнул президент США.
Примечательно, что под своей записью он опубликовал пост сторонника теорий заговора Пола Сперри, который назвал возможный "сговор" Трампа с Россией "грязным политическим трюком".
- В сентябре 2017 года Facebook обнаружил доказательства вмешательства РФ в выборы США: Россия якобы распространяла политические рекламные объявления в соцсети для манипуляций общественным сознанием во время президентской гонки.
- В феврале 2018 года Трамп заблокировал публикацию засекреченного доклада демократов, который противоречит докладной республиканцев о якобы предвзятом отношении ФБР к нему по "российскому делу".
- 5 августа того же года Госдеп вызвал российского дипломата из-за вмешательства Кремля в дела США, а 10 декабря стало известно, что Трампу грозит реальный тюремный срок, если российское вмешательство будет доказано.
- 25 января 2019 года по "российскому делу" задержали друга и экс-советника Дональда Трампа Роджера Стоуна – он мог передавать письма со взломанного почтового ящика демпартии США.
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