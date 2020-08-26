РПЦ расширяет сферу влияния в Азии, росСМИ связали это с томосом Украине
РПЦ укрепляет православную структуру в Юго-Восточной Азии, параллельную Константинопольскому патриархату
Русская православная церковь включила в сферу ответственности Сингапурской епархии Восточный Тимор и Папуа-Новую Гвинею. Решение опубликовано на сайте Московской патриархии.
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Решение о расширении патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии было принято на заседании священного синода РПЦ вчера, 25 августа.
Экзархат в Юго-Восточной Азии был создан РПЦ в декабре 2018 года. В сферу его ответственности тогда вошли Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины.
На том же заседании синод РПЦ осудил проведение в Киеве 15 декабря 2018 года объединительного собора, на котором был избран предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
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В РПЦ назвали создание ПЦУ "антиканоническим и преступным вторжением" Константинопольского патриархата на каноническую территорию УПЦ МП. В росСМИ создание Сингапурской епархии и нынешнее ее расширение на Восточный Тимор и Папуа - Новую Гвинею называют реакцией на создание ПЦУ.
До 2018 года единственной православной структурой в Юго-Восточной Азии была Сингапурская метрополия Константинопольского патриархата, в ее сфере попечения – Сингапур, Индия, Пакистан, Индонезия, Малайзия, Афганистан, Мальдивские острова, Бангладеш, Непал, Бутан и Шри-Ланка.
- 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ.
- 12 октября Синод Элладской православной церкви признал автокефалию ПЦУ.
- 8 ноября автокефалию ПЦУ признал один из древнейших патриархатов - Александрийский.
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