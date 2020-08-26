РПЦ расширяет сферу влияния в Азии, росСМИ связали это с томосом Украине

РПЦ укрепляет православную структуру в Юго-Восточной Азии, параллельную Константинопольскому патриархату

Русская православная церковь включила в сферу ответственности Сингапурской епархии Восточный Тимор и Папуа-Новую Гвинею. Решение опубликовано на сайте Московской патриархии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решение о расширении патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии было принято на заседании священного синода РПЦ вчера, 25 августа.

Экзархат в Юго-Восточной Азии был создан РПЦ в декабре 2018 года. В сферу его ответственности тогда вошли Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины.

На том же заседании синод РПЦ осудил проведение в Киеве 15 декабря 2018 года объединительного собора, на котором был избран предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

В РПЦ назвали создание ПЦУ "антиканоническим и преступным вторжением" Константинопольского патриархата на каноническую территорию УПЦ МП. В росСМИ создание Сингапурской епархии и нынешнее ее расширение на Восточный Тимор и Папуа - Новую Гвинею называют реакцией на создание ПЦУ.

До 2018 года единственной православной структурой в Юго-Восточной Азии была Сингапурская метрополия Константинопольского патриархата, в ее сфере попечения – Сингапур, Индия, Пакистан, Индонезия, Малайзия, Афганистан, Мальдивские острова, Бангладеш, Непал, Бутан и Шри-Ланка.

Справка. Каноническая территория - понятие в православном богословии, закрепляющее определенную территорию за конкретной православной поместной церковью. Восходит к апостольским канонам, запрещающим епископу рукополагать и принимать отлученных вне своей епархии. Католическая церковь отрицает понятие канонической территории.

Читайте также: Провал Кирилла и Путина. Как РПЦ плела большой заговор против Украины и потерпела фиаско

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.