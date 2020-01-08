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Рухани: Если американцы мудры, то не будут ничего предпринимать

Рухани: Если американцы мудры, то не будут ничего предпринимать - Фото
Фото: EPA
08.01.2020, 17:41

По словам президента Ирана, ночной ракетный удар показал, что страна не "отступит перед Америкой"

Президент Ирана Хасан Рухани выразил надежду, что США больше не станут предпринимать каких-либо действий на этом этапе разгоревшегося конфликта. Об этом Рухани сказал в своем выступлении по иранскому телевидению, сообщает ВВС.

По словам президента Ирана, ночной ракетный удар показал, что страна не "отступит перед Америкой".

Он заявил: "Если Америка совершила преступление... она должна знать, что она получит решительный ответ".

"Если они (американцы, - ред.) мудры, они не предпримут никаких других действий на данном этапе", - добавил Рухани.

  • В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом Ирана на убийство Касема Сулеймани.
  • КСИР уверяет, что в результате их атаки погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон эти данные не подтверждает. 
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, по его информации, в результате иранского ракетного удара по объектам международной коалиции в Ираке ни американские, ни британские военные не пострадали.
  • МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта. 

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