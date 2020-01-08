Рухани: Если американцы мудры, то не будут ничего предпринимать

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Президент Ирана Хасан Рухани выразил надежду, что США больше не станут предпринимать каких-либо действий на этом этапе разгоревшегося конфликта. Об этом Рухани сказал в своем выступлении по иранскому телевидению, сообщает ВВС.

По словам президента Ирана, ночной ракетный удар показал, что страна не "отступит перед Америкой".

Он заявил: "Если Америка совершила преступление... она должна знать, что она получит решительный ответ".

"Если они (американцы, - ред.) мудры, они не предпримут никаких других действий на данном этапе", - добавил Рухани.