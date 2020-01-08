Рухани: Если американцы мудры, то не будут ничего предпринимать

Президент Ирана Хасан Рухани выразил надежду, что США больше не станут предпринимать каких-либо действий на этом этапе разгоревшегося конфликта. Об этом Рухани сказал в своем выступлении по иранскому телевидению, сообщает ВВС.
По словам президента Ирана, ночной ракетный удар показал, что страна не "отступит перед Америкой".
Он заявил: "Если Америка совершила преступление... она должна знать, что она получит решительный ответ".
"Если они (американцы, - ред.) мудры, они не предпримут никаких других действий на данном этапе", - добавил Рухани.
- В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом Ирана на убийство Касема Сулеймани.
- КСИР уверяет, что в результате их атаки погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон эти данные не подтверждает.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, по его информации, в результате иранского ракетного удара по объектам международной коалиции в Ираке ни американские, ни британские военные не пострадали.
- МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.