С телевизорами и wi-fi. В Китае построят карантинный лагерь на 4000 человек

Власти китайской провинции Хэбэй решили построить специальный карантинный лагерь – в нем будут размещать тех, кто вынужден был отправиться на самоизоляцию. Решение было принято после новой многомиллионной вспышки коронавируса в стране, передает CNN.

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Планируется, что лагерь будет построен еще до Нового года (в 2021 китайцы будут отмечать Новый год 12 февраля – ред.), поскольку в праздники все будут ходить друг к другу в гости и количество случаев болезни должно возрасти.

Помимо тех, у кого будет подозрение на COVID-19, в лагерь также отправят людей, которые контактировали с уже заболевшими коронавирусом.

У каждого жителя лагеря будет своя комната площадью 18 кв. метров с отдельной ванной, душем, столом, стульями, кроватью, телевизором и wi-fi.

В марте 2020 года Вьетнам отправил в карантинные лагеря десятки тысяч человек: видео.

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Дарья Мостовая

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