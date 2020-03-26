Коронавирус. Вьетнам отправляет десятки тысяч людей в карантинные лагеря - видео

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Прибывших во Вьетнам из-за границы отправляют в лагеря на карантин. Ученые отмечают: эта тактика помогла Ханою одолеть вирус SARS в 2003-м

Вьетнам отправил в карантинные лагеря десятки тысяч человек, которые вернулись в страну на фоне вспышек коронавируса в Европе и США. Об этом сообщает Reuters.

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Количество людей на карантине сократилось на 15% с начала недели, поскольку у части из них закончились сроки обсервации. Сейчас в лагерях находятся около 45 000 человек.

"Все пассажиры проходят быстрый осмотр. Тех, у кого есть симптомы, доставляем в больницу. Остальных отправляем в карантинные лагеря, где они будут жить в одной комнате с 10–20 другими пассажирами того же рейса", - рассказал о процедуре медицинский чиновник в аэропорту Ханоя Ной Бай.

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Тодд Поллак, специалист по инфекционным заболеваниям в Гарвардской медицинской школе, отмечает, что Вьетнам эффективно использовал эту тактику во время вспышки атипичной пневмонии SARS в 2003 году. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук подчеркивает, что нынешняя фаза борьбы с эпидемией является решающей.

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Люди же, которые попадают в лагеря, отмечают, что им обеспечили хорошие условия.

"Это похоже на отпуск в карантинном лагере. Бесплатный Wi-Fi, бесплатное питание, бесплатные маски для лица. Правда, случается маленький сердечный приступ, если кто-то из соседей по комнате кашляет", - шутит Нгуен Нхат Ан, который вернулся во Вьетнам после учебы в Австралии.

  • На 26 марта во Вьетнаме, который граничит с первым эпицентром вспышки, Китаем, зафиксировано 148 случаев заражения, 17 человек выздоровели, никто не погиб. Об этом сообщает John Hopkins University CSSE.
  • По состоянию на утро 26 марта во всем мире заразились 471 518 человек, 114 444 пациентов одолели недуг, 21 293 - умерли. В Украине - 156 случаев заболевания, пятеро пациентов погибли, один выздоровел.

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Видео: Gavin Wheeldon/YouTube

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Теги: лагерь, вьетнам, карантин, коронавирус, COVID-19
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