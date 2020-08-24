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Самый высокий небоскреб в мире подсветили в цвета флага Украины: видео

24.08.2020, 21:02
Самый высокий небоскреб в мире подсветили в цвета флага Украины: видео - Фото
Небоскреб Бурдж Халифа в Дубае, ОАЭ (Фото - Mahmoud Khaled, EPA)

В официальном Instagram небоскреба Бурдж Халифа в Дубае опубликовано поздравление украинцам с Днем независимости

Небоскреб Бурдж Халифа в Дубае окрасился в цвета флага Украины в честь Дня независимости. Видео опубликовано в официальном Instagram небоскреба.

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"Бурдж Халифа освещен в цветах украинского флага в честь Дня независимости, желая народу Украины процветания и мира," - говорится в сообщении.

Бурдж Халифа – самое высокое в мире здание, его высота – 828 метров. В небоскребе 163 этажа.

Денис Юдин
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