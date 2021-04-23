Санду назвала партию Додона "преступной бандой" и требует расследовать попытку узурпации

Президент Молдовы Майя Санду потребовала от прокуратуры расследовать возможную попытку узурпации власти парламентом. "Мы не позволим преступной банде ввергать страну в хаос", – сказала Санду, характеризуя действия Партии социалистов (лидер Игорь Додон) и партии Шор, передает NewsMaker.

Президент Молдовы выступила на брифинге после заседания Высшего совета безопасности, на котором обсуждались риски для конституционного строя в стране.

Речь идет о том, что ранее сегодня, 23 апреля, на заседании парламента Молдовы большинство проголосовало за отставку главы Конституционного суда Домники Маноле.

"Парламент не имеет права отзывать судей КС. Это беспрецедентная атака на конституционный строй и на Конституционный суд", – заявила Санду.

Санду сообщила, что призвала правоохранительные органы и армию не участвовать в неконституционных действиях и не выполнять незаконных приказов. Также она потребовала от генпрокуратуры расследовать произошедшее и определить, была ли попытка узурпации власти, и попросила правоохранительные органы не допустить дестабилизации ситуации.

Она отметила, что граждане не должны быть заложниками самолюбия политиков.

"Социалисты и депутаты Шор от политического фарса и безответственности перешли к незаконным действиям, которые надо расследовать. Мы не позволим преступной банде ввергать страну в хаос", – заявила Санду.

15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент из-за того, что депутаты несколько раз не смогли назначить правительство страны.

23 апреля в парламенте Молдовы приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента". Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности.

СПРАВКА. Согласно Конституции Молдовы, судьи КС несменяемы в течение всего срока полномочий. В законе о Конституционном суде есть несколько причин для отставки судьи КС, но решение о прекращении полномочий судьи по этим основаниям или распоряжение о снятии с него неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности во всех этих случаях должен принимать сам Конституционный суд.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.