Сблизившись с Китаем, Соломоновы Острова запретят военным кораблям США заходить в порты

Правительство Соломоновых Островов заявило Соединенным Штатам, что запретит американским военным кораблям заходить в их порты. Об этом со ccылкой на сообщение представителя посольства США в Канберре пишет Reuters.

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У этого островного государства напряженные отношения с Вашингтоном и союзниками США после заключения пакта о безопасности с Китаем в начале 2022 года.

"29 августа Соединенные Штаты получили официальное уведомление от правительства Соломоновых Островов о моратории на все военно-морские визиты в ожидании обновлений протокольных процедур", – говорится в заявлении посольства.

Решение последовало после инцидента недельной давности, когда корабль береговой охраны США "Оливер Генри", который патрулировал южную часть Тихого океана для регионального агентства по рыболовству, не смог зайти в порт на Соломоновых островах для планового визита – там просто не ответили на запрос о дозаправке и пополнении запасов провизии. Корабль пришлось перенаправить в Папуа–Новую Гвинею.

Также в порт не разрешили зайти и британскому патрульному кораблю Spey.

В Госдепартаменте заявили, что "отсутствие дипломатического разрешения для "Оливера Генри" вызывает сожаление".

Спикер Совнацбеза Белого дома Джон Кирби также выразил сожаление: "Мы видели, как китайцы пытаются запугивать и принуждать страны Индо-Тихоокеанского региона выполнять их приказы и служить... эгоистичным интересам их нацбезопасности, а не более широким интересам свободного и открытого региона".

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У премьера Соломоновых Островов Манассе Согаваре ранее говорили, что моратория нет. Его пресс-секретарь заявил, что 30 августа Согаваре "выступит с речью, чтобы приветствовать госпитальное судно ВМС США Mercy, которое прибыло в Хониару в понедельник с двухнедельной миссией".

В посольстве США сообщили, что "Мерси" получило дипломатическое разрешение до введения моратория. Гуманитарная миссия с этого судна вместе с персоналом из Австралии и Японии будет включать в себя работу по охране здоровья населения, инженерные проекты и обсуждение помощи при стихийных бедствиях.

Ранее австралийский премьер Скотт Моррисон заявил, что если Китай построит военную базу на Соломоновых островах, это будет "красной линией".

В августе Reuters сообщило, что Китай три месяца подряд больше всего нефти покупает у России.

28 августа два крейсера США прошли Тайваньский пролив, Китай находился в повышенной боеготовности.

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Евгений Пилипенко

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