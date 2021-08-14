"Сегодня Польша стала антидемократической". Израиль отзывает своего посла из Польши

Израиль отозвал своего посла в Польше для консультаций на неопределенный срок. Кроме того, МИД Израиля также рекомендовал послу Польши в Израиле не возвращаться в страну. Об этом он на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Яир Лапид.

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"Сегодня ночью Польша стала антидемократической, нелиберальной страной, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества. Никогда не молчите. Израиль и еврейский народ точно не будут молчать", – сказал Лапид.

Реакция Израиля последовала в ответ на подписание президентом Польши Анджеем Дудой закона о послевоенных реституциях, сообщает onet.pl.

По закону потомки жертв Холокоста могут обжаловать изъятие собственности своих родственников только в течение 30 лет с момента принятия соответствующего решения.

Как пишет DW, фактически это означает, что евреи, а также другие народы, которые лишили имущества в годы войны, не имеют даже теоретического права на возврат имущества, конфискованного нацистами и властями Польши после войны.

Отмечается, что большая часть собственности была конфискована в послевоенную коммунистическую эпоху, закон фактически заблокирует многие возможные претензии.

onet.pl пишет, что польские власти приняли закон, намереваясь бороться с реприватизацией.

"Это конец состояния неопределенности, когда добросовестно приобретенные квартиры и недвижимость могли быть отобраны обычным административным решением, когда был найден их собственник более 70 лет назад. Практика показала, что эти владельцы часто были фиктивными, а преступные группировки разбогатели ценой того, что десятки тысяч людей были выброшены на тротуар", – сказал Дуда.

5 марта 2021 года Тернопольский горсовет переименовал городской стадион в честь Шухевича.

9 марта посол Израиля в Украине Йоэль Лион потребовал отменить это решение из-за связей Шухевича с Вермахтом. В МИД ему ответили, что сохранение национальной памяти украинского народа – один из приоритетов госполитики Украины. Позже с Тернополем порвал отношения польский город Замосць.

Станислав Стороженко

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