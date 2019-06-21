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21.06.2019, 22:19

Сенат хочет запретить Трампу продавать оружие Саудовской Аравии

Сенат хочет запретить Трампу продавать оружие Саудовской Аравии - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Голосование проходило на фоне обострения конфликта США с Ираном

Верхняя палата Конгресса США проголосовала за то, чтобы заблокировать соглашения администрации президента Дональда Трампа о продаже оружия Саудовской Аравии, которые были заключены в обход парламентского контроля. Об этом сообщает Associated press.

Сенаторы приняли 22 решения - по одному на каждую конкретную сделку. Большинство резолюций рассматривались пакетом.

Лидеры Конгресса провели в Капитолии закрытый брифинг по ситуации на Ближнем Востоке и были приглашены в Белый дом на встречу с Трампом.

В Белом доме считают, что решение о прекращении поставок вооружения Саудовской Аравии станет сигналом о том, что "США отказываются от своих партнеров и союзников в тот момент, когда сталкивается с ростом угроз из-за них".

Голосование проходило на фоне обострения конфликта США с Ираном.

Сегодня Трамп подтвердил, что в последний момент отменил ракетный удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника. 

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Теги: саудовская аравия, конгресс сша, вооружение, дональд трамп
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