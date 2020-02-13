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Сенат США одобрил ограничение военных полномочий Трампа по Ирану

Сенат США одобрил ограничение военных полномочий Трампа по Ирану - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
13.02.2020, 22:35

Республиканцы в Сенате ограничиили полномочия американского президента Дональда Трампа в проведении военных операций в Иране

Сегодня, 13 февраля, Верхняя палата парламента США приняла резолюцию, ограничивает полномочия американского президента Дональда Трампа в проведении военных операций в Иране. Об этом сообщает Reuters.

В поддержку соответствующей резолюции в Сенате, где большинство составляют республиканцы, проголосовали 55 сенаторов, против - 45.

По словам автора резолюции, сенатора-демократа Тима Кейна, этот документ – важное подтверждение права Конгресса на объявление войны.

"Трамп и другие президенты должны всегда иметь право на защиту США от непосредственной угрозы, но полномочия исполнительной ветви власти заканчиваются там, где речь идет об объявлении войны", - заявил Кейн во время дискуссии в Сенате.

Поводом для внесения резолюции стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара американских войск в Ираке, которое привело к серьезному обострению отношений между США и Ираном обострились.

Демократы и республиканцы осудили решение Трампа убить Сулеймани. Они утверждают, что чиновники очень неопределенно указывали на возможность атаки 3 января и не сообщили конгрессменам необходимые детали.

Принятая в Сенате резолюция утверждает исключительное право Конгресса на объявление войны. Кроме того, она обязывает Трампа прекратить любое использование военной силы против Ирана или любой правительственной структуры страны без предварительного одобрения Конгрессом.

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