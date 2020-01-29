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США раскрыли потери от ракетных ударов Ирана по базам в Ираке

США раскрыли потери от ракетных ударов Ирана по базам в Ираке - Фото
Армия США (фото - army.mil)
29.01.2020, 10:15

Всего примерно 200 человек, которые находились в зоне взрыва во время иранской атаки, были проверены на наличие травм

У 50 американских военнослужащих были диагностированы сотрясения мозга и черепно-мозговые травмы после ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке в начале января. Об этом сообщил генерал-полковник Томас Кэмпбелл из Пентагона, передает New York Times.

Это на 16 больше, чем сообщалось в конце прошлой недели: тогда в Минобороны США заявили, что диагностировали 34 случая. Из этих 50 человек 31 военнослужащий прошел курс лечения в Ираке и вернулся на службу. 18 военнослужащих были доставлены в Германию для дальнейшей оценки и лечения.

"Хотя черепно-мозговые травмы не всегда очевидны сразу после их получения, раскрытие данных о раненых американских военнослужащих указывает на то, что последствия нападения были более серьезными, чем говорилось в первоначальных оценках", - отмечает NYT.

Ранее Пентагон и президент США Дональд Трамп заявляли, что никто не пострадал и не был убит в результате ракетного обстрела Ирана. Потом Трамп заявил, что не считает потенциальные травмы головного мозга такими же серьезными, как физические боевые ранения.

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