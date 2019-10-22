Сенат США проголосовал по вступлению Северной Македонии в НАТО

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Сенат США практически единодушно одобрил вступление Северной Македонии в НАТО во время голосования 22 октября, приблизив ее к тому, чтобы стать 30-м членом альянса. Об этом сообщает Defense News.

Это решение было принято на фоне отказа Европейского совета начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Отмечается, что позиция Сената США стала также посланием для других европейских стран о том, что Североатланстический альянс открыт для приема в свой состав новых членов.

"Россияне ненавидят подобные вещи, они ненавидят увеличение НАТО, но мы хотим поощрять европейцев", - сказал глава комитета Сената по международным отношениям Джим Риш.

Сообщается, что против проголосовали два сенатора, которые придерживаются либертарианских взглядов. Кроме того, во время заседания отсутствовали несколько демократов.

18 октября лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе не смогли договориться о начале переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании.

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