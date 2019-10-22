Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сенат США проголосовал по вступлению Северной Македонии в НАТО

Сенат США проголосовал по вступлению Северной Македонии в НАТО - Фото
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
22.10.2019, 21:33

Сенаторы хотят поощрять европейские страны, стремящиеся вступить в альянс

Сенат США практически единодушно одобрил вступление Северной Македонии в НАТО во время голосования 22 октября, приблизив ее к тому, чтобы стать 30-м членом альянса. Об этом сообщает Defense News.

Это решение было принято на фоне отказа Европейского совета начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Отмечается, что позиция Сената США стала также посланием для других европейских стран о том, что Североатланстический альянс открыт для приема в свой состав новых членов. 

"Россияне ненавидят подобные вещи, они ненавидят увеличение НАТО, но мы хотим поощрять европейцев", - сказал глава комитета Сената по международным отношениям Джим Риш.

Сообщается, что против проголосовали два сенатора, которые придерживаются либертарианских взглядов. Кроме того, во время заседания отсутствовали несколько демократов.

  • 18 октября лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе не смогли договориться о начале переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании.

Читайте также: Туск об отказе Албании и Северной Македонии: Я считаю это ошибкой

Напишите нам
северная македония нато сенат сша
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 