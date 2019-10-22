Сенат США проголосовал по вступлению Северной Македонии в НАТО

Сенат США практически единодушно одобрил вступление Северной Македонии в НАТО во время голосования 22 октября, приблизив ее к тому, чтобы стать 30-м членом альянса. Об этом сообщает Defense News.
Это решение было принято на фоне отказа Европейского совета начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.
Отмечается, что позиция Сената США стала также посланием для других европейских стран о том, что Североатланстический альянс открыт для приема в свой состав новых членов.
"Россияне ненавидят подобные вещи, они ненавидят увеличение НАТО, но мы хотим поощрять европейцев", - сказал глава комитета Сената по международным отношениям Джим Риш.
Сообщается, что против проголосовали два сенатора, которые придерживаются либертарианских взглядов. Кроме того, во время заседания отсутствовали несколько демократов.
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