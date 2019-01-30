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30.01.2019, 11:55

Сенатора РФ задержали за заказные убийства - росСМИ

Сенатора РФ задержали за заказные убийства - росСМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности

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В России сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали по подозрению в заказных убийствах. Об этом сообщают росСМИ.

Следственный комитет РФ подозревает Арашукова в заказных убийствах активиста черкесского молодежного движения Адыге-ХасэАслана Жукова и советника бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова.

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Убийства произошли в 2010 году.

Издание Baza сообщает, не раскрывая источник информации, что Арашукова также подозревают в убийстве еще двух человек — их имена не названы. По данным издания, у сенатора нашли поддельный паспорт, по которому он собирался в ближайшее время вылететь в Объединенные Арабские Эмираты. Официально эта информация не подтверждена.

Кроме убийств, Арашукова подозревают еще в нескольких тяжких преступлениях. Среди них - организация преступного сообщества или участие в нем, рассказал источник пропагандистского агентства ТАСС.

Парламентарии РФ проголосовали за лишение Арашукова неприкосновенности и дали согласие на его арест. После этого Единая Россия приостановила членство Арашукова в партии до выяснения обстоятельств.

20 декабря 2018 года в Алуште банда "депутата" Госдумы устроила поножовщину.

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Теги: Россия, сенатор, Рауф Арашуков, заказные убийства
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