Северные потоки. Появилось спутниковое фото бурления моря, оценена скорость утечки газа

Скорость выбросов газа в результате разгерметизации Северного потока-2 составила 30 сентября только в одной локации примерно 79 тонн в час. Таким образом эта утечка метана является крупнейшей из когда-либо обнаруженных спутниками из одного точечного источника, пишет пресс-служба Европейского космического агентства.

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"Этот показатель чрезвычайно высок, особенно учитывая, что он зафиксирован на четвертый день после первоначального нарушения целостности газопровода, и это только одна из четырех точек разрыва", – добавили там.

Один из разрывов произошел к юго-востоку от датского острова Борнхольм. На изображениях с Sentinel-1 от 24 сентября не видно волнения воды. Однако спутник ICEYE, пролетевший над этим районом вечером 28 сентября, получил изображение, показывающее возмущение поверхности моря над разрывом:

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Несмотря на то что на момент повреждения два трубопровода не работали, в них было достаточно газа, чтобы высвободить 300 000 тонн метана.

Это более чем в два раза превышает объем, выброшенный в результате утечки из каньона Алисо в Калифорнии за несколько месяцев в 2015–2016 годах.

В ESA уточняют, что из-за постоянной облачности над районом получение фото с оптических спутников было "чрезвычайно сложным" заданием. Снимки с космических спутников Pleiades Neo и Planet показали волнение воды диаметром 500-700 м на поверхности моря.

Какими бы большими они ни были, выбросы из Северных потоков "меркнут по сравнению с 80 млн тонн ежегодных выбросов от нефтегазовой отрасли", отметили в ESA. Эти утечки на СП-1 и СП-2 примерно эквивалентны всего лишь полутора дням глобальных выбросов метана.

Хотя метан частично растворяется в воде, а затем выделяется в виде углекислого газа, и он не токсичен, этот газ является вторым наиболее распространенным антропогенным парниковым газом в атмосфере, которые вызывают изменение климата.

Выброс газа из Северного потока может стать одним из самых больших в истории, пишет Bloomberg.

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Євген Пилипенко

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