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Северные потоки. Появилось спутниковое фото бурления моря, оценена скорость утечки газа

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 12:54
Северные потоки. Появилось спутниковое фото бурления моря, оценена скорость утечки газа - Фото
Укладка Северного потока-2 по дну Балтийского моря (Фото: Axel Schmidt/Nord Stream 2)

Скорость выбросов газа в результате разгерметизации Северного потока-2 составила 30 сентября только в одной локации примерно 79 тонн в час. Таким образом эта утечка метана является крупнейшей из когда-либо обнаруженных спутниками из одного точечного источника, пишет пресс-служба Европейского космического агентства.

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"Этот показатель чрезвычайно высок, особенно учитывая, что он зафиксирован на четвертый день после первоначального нарушения целостности газопровода, и это только одна из четырех точек разрыва", – добавили там.

Один из разрывов произошел к юго-востоку от датского острова Борнхольм. На изображениях с Sentinel-1 от 24 сентября не видно волнения воды. Однако спутник ICEYE, пролетевший над этим районом вечером 28 сентября, получил изображение, показывающее возмущение поверхности моря над разрывом:

Снимок со спутника ICEYE

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Места утечек на карте (нажмите на нее, чтобы увеличить)

Несмотря на то что на момент повреждения два трубопровода не работали, в них было достаточно газа, чтобы высвободить 300 000 тонн метана.

Это более чем в два раза превышает объем, выброшенный в результате утечки из каньона Алисо в Калифорнии за несколько месяцев в 2015–2016 годах.

Шлейф утечки на карте (нажмите на нее, чтобы увеличить)

В ESA уточняют, что из-за постоянной облачности над районом получение фото с оптических спутников было "чрезвычайно сложным" заданием. Снимки с космических спутников Pleiades Neo и Planet показали волнение воды диаметром 500-700 м на поверхности моря.

Нажмите на фото выше, чтобы скачать его в полном размере (14 Мб)

Какими бы большими они ни были, выбросы из Северных потоков "меркнут по сравнению с 80 млн тонн ежегодных выбросов от нефтегазовой отрасли", отметили в ESA. Эти утечки на СП-1 и СП-2 примерно эквивалентны всего лишь полутора дням глобальных выбросов метана.

СПРАВКА. Вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов СП-1 и СП-2 сообщили о падении давления на трех из четырех нитках. Была зафиксирована утечка газа в двух местах в Балтийском море недалеко от острова Борнхольм. Сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы на маршрутах газопроводов, первый – в 02:03, второй – в 19:04. ЦРУ предупреждало ФРГ об угрозе атак на газопроводы за несколько недель до них. Bild пишет, что диверсию на дне Балтики могли провести подводники или дроны ГРУ. Вечером 28 сентября обнаружено четвертое место разрыва труб.

Хотя метан частично растворяется в воде, а затем выделяется в виде углекислого газа, и он не токсичен, этот газ является вторым наиболее распространенным антропогенным парниковым газом в атмосфере, которые вызывают изменение климата.

Читайте колонку: Путин не хочет просто отключить газ ЕС. Нужно же немного поиграть в любимый шантаж

Євген Пилипенко
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космос северный поток спутниковое фото esa газопровод балтийское море диверсия утечка саботаж
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